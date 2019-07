Garfagnana



Maltempo, criticità in valle dopo i sopralluoghi

domenica, 28 luglio 2019, 14:04

Punto sui danni causati dal maltempo in Valle del Serchio. Questa mattina, i tecnici del comune di Castelnuovo e della protezione civile locale hanno fatto un sopralluogo al campanile della frazione di Gragnanella, colpito ieri da un fulmine, per accertare i danni. Dopo l'intervento di ieri dei vigili del fuoco, l'area circostante rimane interdetta al passaggio pedonale.



Riparato nel frattempo dalle squadre Enel il guasto sulla linea a 15 kv ad Antisciana e tolto il generatore. Ripristinata anche la linea nella frazione di Gragnanella.



Nel comune di Bagni di Lucca, invece, si segnala uno smottamento lungo la statale del Brennero, in località Ponte a Diana. Anas é già intervenuto per cercare di arginare il problema. Sul posto sono presenti anche i vigili urbani.