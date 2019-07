Maltempo, Rossi firma lo stato di emergenza regionale

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 29 luglio 2019, 18:37

Percorrendo in macchina la sr445, da Castelnuovo a Mologno, questo è lo scenario che abbiamo fotografato: la vegetazione, in certi tratti, ha ormai invaso la carreggiata causando un pericolo per i passanti e una cartolina indecorosa per i turisti

lunedì, 29 luglio 2019, 09:44

Tutto pronto per la terza edizione della Gragnana Varliano, Salita della Garfagnana, che prenderà il via sabato con le prime prove e domenica con le gare. Giovedì antipasto del weekend a Lucca con moto e piloti del CIVS insieme per aiutare Ridolina, onlus che cura i bimbi in ospedale

lunedì, 29 luglio 2019, 09:26

Il movimento La Libellula interviene in vista della "tavola rotonda" che si terrà il 2 agosto alle 21, a cui parteciperanno Federica Fratoni, assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo, Claudio Pinassi, ad di Kme, il direttore di Confindustria Toscana Gabriele Baccetti, tre rappresentanti sindacali provinciali (Massari, Rossi e Saisi) e due...

domenica, 28 luglio 2019, 14:35

Ultima possibilità per assaggiare il panino firmato Gabriele Bonci. Questa sera quindi tutti a Careggine alla mitica "Festa della salsiccia al metro 2019". All'evento, come ieri sera, ci sarà anche il "Maestro" pronto per autografi e selfie da incorniciare. E se piove nessun problema perché ci sono disponibili 800 metri quadrati di...

domenica, 28 luglio 2019, 14:29

A Pieve Fosciana si torna a parlare di terme, o meglio dell’acqua termale. A farlo sono i consiglieri del gruppo “Un futuro per Pieve Fosciana” Mario Turriani, Nicola Baiocchi e Alessandra Lombardi

domenica, 28 luglio 2019, 14:04

L'area circostante al campanile di Gragnanella, colpito e danneggiato ieri da un fulmine, rimane interdetta al passaggio pedonale. Ripristinata invece la linea elettrica ad Antisciana e Gragnanella. A Ponte a Diana si segnala uno smottamento sul Brennero