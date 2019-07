Garfagnana



Minucciano vicina a vincere i premi per diventare "Smart City"

mercoledì, 17 luglio 2019, 12:58

Stanno per concludersi le votazioni della quarta fase di EOLO Missione Comune, in cui verranno determinati i comuni che potranno competere per il contributo di 14 mila euro in premi tecnologici messo in palio da EOLO. Entro il 30 luglio i sostenitori potranno esprimere il proprio voto e aiutare Minucciano a intraprendere il percorso per diventare una piccola smart city.

Il progetto lanciato da EOLO, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha come obiettivo aiutare i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti a contrastare il crescente spopolamento, offrendo connettività con EOLO per due anni, tablet e webcam. Sono previste due soluzioni dedicate alle scuole con tablet e visori per realtà virtuale, e due soluzioni per le istituzioni, per la gestione delle partiche comunali e per le pattuglie dei vigili.

Per maggiori informazioni e dettagli sul progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/