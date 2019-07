Garfagnana



Morte prefetto Falco, il cordoglio del mondo politico e istituzionale

domenica, 28 luglio 2019, 13:53

È tanta la commozione in provincia di Lucca per la prematura scomparsa del prefetto Leopoldo Falco, 64 anni. I messaggi di cordoglio del mondo politico ed istituzionale della Valle del Serchio.

Il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi: "Con profondo dolore ho appreso questa mattina dell'improvvisa scomparsa del dott. Leopoldo Falco, Prefetto di Lucca. Nei mesi scorsi, durante l'incontro istituzionale svoltosi con tutti i rappresentanti dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, ebbi modo di riscontrarne le qualità professionali ed umane. A nome di tutta l'Amministrazione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia.”



Il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo, Francolino Bondi: "Certo di interpretare i sentimenti dell’intero Consiglio Comunale di Castelnuovo di Garfagnana,porgo alla Famiglia le più sentite condoglianze per la dolorosa, inaspettata scomparsa del dott.Leopoldo Falco,da pochi mesi Prefetto di Lucca".



Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti: "Fino alla sera prima pensi alla vita, progetti le cose del domani, magari sorridi, dispensi consigli e battute e non immagini che tutto possa interrompersi. Poi d'un tratto, di colpo, tutto finisce, la luce si spegne e intorno è il nulla. Chi resta sente il vuoto e si domanda perché: senza però darsi una risposta di senso compiuto. La vita è insieme la bellezza e il mistero più grande. Dopo il clamore, dopo il pubblico lutto, resta quel giardino, il luogo del silenzio, dove i ricordi prendono forma e dove un giorno, la ragione ci fa sperare, potremo ancora incontrarci. Ma prima dobbiamo attraversare quel campo. Un abbraccio grande alla famiglia del Prefetto Leopoldo Falco".



Il primo cittadino di Pescaglia, Andrea Bonfanti: "Mi unisco al cordoglio generale per la prematura scomparsa del Prefetto di Lucca, Leopoldo Falco. Sentite condoglianze alla famiglia da parte mia e del Comune di Pescaglia".