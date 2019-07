Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico: al via il cartellone degli eventi estivi

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 4 luglio 2019, 13:26

Il made in Lucca agroalimentare al Villaggio Contadino di Coldiretti a Milano. Ci saranno anche gli agricoltori e molti dei prodotti del paniere agricolo ed agroalimentare della provincia di Lucca al Castello Sforzesco da venerdì 5 a domenica 7 luglio al Villaggio

giovedì, 4 luglio 2019, 12:18

Nei primi tre mesi del 2019 è stato registrato un valore in calo del -6,1% (-55 milioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per quanto riguarda le vendite all'estero della provincia di Lucca per un ammontare complessivo pari a 854 milioni di euro

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:48

Le Contee del Farro, ovvero la 13ª edizione della festa dedicata al Farro IGP della Garfagnana, si terrà a Sant'Anastasio, frazione del comune di Piazza al Serchio, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 luglio a partire dalle 19

mercoledì, 3 luglio 2019, 13:38

Venerdì 5 luglio sarà sciopero generale (intera giornata) dei lavoratori toscani del settore lapideo-industria: un'agitazione indetta da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil con manifestazione regionale toscana a Carrara

mercoledì, 3 luglio 2019, 10:42

Il progetto “Nati Per Leggere” - promosso a livello nazionale dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste - ha come obiettivo la diffusione capillare della lettura in famiglia per i bambini da zero a sei anni attraverso la collaborazione fra bibliotecari e pediatri e...

martedì, 2 luglio 2019, 17:03

Lunedì 1 luglio hanno preso il via a San Romano in Garfagnana, presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria, i progetti estivi “Centro Educativo Ricreativo“ per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e “Centro Estivo Infanzia“ per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età