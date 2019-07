Garfagnana



“Nati per leggere”, nuovi incontri di lettura ad alta voce per bambini

mercoledì, 3 luglio 2019, 10:42

Il progetto “Nati Per Leggere” - promosso a livello nazionale dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste - ha come obiettivo la diffusione capillare della lettura in famiglia per i bambini da zero a sei anni attraverso la collaborazione fra bibliotecari e pediatri e grazie ai lettori volontari. La magia delle storie contenute nei libri si rivela anche a chi non ha ancora imparato a leggere e recenti ricerche scientifiche dimostrano proprio come leggere spesso ad alta voce con i bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale - in quanto opportunità di relazione tra bambino e genitori - che cognitivo, poiché si sviluppano meglio e più precocemente comprensione del linguaggio e capacità di lettura. Il successo scolastico è migliore nei bambini fin da piccoli allenati dai genitori all’uso dei libri.

Le biblioteche della rete bibliotecaria della Provincia di Lucca da anni partecipano al progetto per il quale l’Unione Comuni Garfagnana è capofila, con iniziative di formazione dei lettori volontari, il coordinamento e l’organizzazione degli incontri di lettura. I volontari “Nati per Leggere” operano in vari contesti frequentati dai bambini e dai loro genitori: biblioteche, nidi e scuole dell’infanzia, sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, ecc.

La rete bibliotecaria ha previsto per il prossimo autunno tre corsi di formazione per nuovi lettori volontari di cui uno in Valle del Serchio, grazie ai quali sarà possibile programmare nuovi appuntamenti su tutto il territorio. Quasi tutte le Biblioteche Comunali della Garfagnana hanno aderito al progetto sotto il coordinamento dell’Unione, potendo così usufruire di un bonus per l’acquisto di libri per la fascia zero sei anni, di gadget da donare ai bambini al primo accesso in biblioteca e dei lettori volontari, per organizzare incontri presso la biblioteca o altri spazio idonei anche all’aperto o durante manifestazioni, soprattutto nei mesi estivi.

Per il mese di luglio - come afferma il Presidente facente funzioni dell’Unione Andrea Tagliasacchi - è stato redatto il calendario con gli appuntamenti in Garfagnana, promosso dalle singole biblioteche e su vari siti istituzionali a cui seguirà presto il programma di agosto. Durante gli appuntamenti i volontari hanno il compito di accogliere i bambini e i genitori offrendo informazioni sul programma e sensibilizzando gli adulti sull’importanza di leggere con i bambini fin da piccoli e soprattutto leggendo i libri precedentemente selezionati, da soli o con altri volontari, tenendo conto del luogo in cui si svolge l’attività, dell’età dei bambini e della platea di riferimento. Importante è far capire che la lettura ai bambini è alla portata di tutti, non deve essere spettacolare, l’obiettivo è dimostrare ai genitori che leggere è un gesto d’amore.

Le iniziative di “Nati per Leggere” sono gratuite, aperte a tutti e prevedono sempre la presenza dei genitori o di adulti accompagnatori del bambino per rinforzare e radicare il messaggio che la lettura è una pratica da condividere in ambito familiare. Ulteriori informazioni sul programma contattando l’Unione Comuni Garfagnana, email patrizia.pieroni@ucgarfagnana.lu.it - 0583.644908.