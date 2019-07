Garfagnana : cascio



Novità "Sagra delle Crisciolette": aggiunto giovedì 1º agosto

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:50

di lorenzo fiori

Nell'ultimo weekend di luglio, e quindi nei primi tre giorni della tanto attesa e storica 50ª "Sagra delle Crisciolette", le condizioni meteorologiche non hanno collaborato troppo (soprattutto nel sabato e nella domenica) e di conseguenza l'organizzazione ha deciso di aggiungere al weekend di agosto un altro giorno di festa che sarà quindi, proprio, giovedì 1º agosto.

Una sagra che, come già anticipato, sarà unica ed irripetibile dove si festeggerà il suo 50º compleanno. La criscioletta, il prodotto che ha reso il paese di Cascio conosciuto in tutta Italia, sarà eccezionalmente realizzata con farine prodotte in loco (a chilometro zero) ma si potrà inoltre degustare accompagnata al tipico piatto cascerotto o in due succulenti primi piatti che valgono la pena di essere per lo meno provati.

L'associazione "ASR Cascio", guidata dall'inossidabile presidente Alessandro Bertolini (in carica da 25 anni consecutivi), coadiuvato da tutti i suoi instancabili aiutanti di ogni età, vi aspetta in tale paese per godersi gli ultimi quattro giorni che saranno sicuramente indimenticabili e pieni di ricche sorprese ed emozioni.