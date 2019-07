Garfagnana



Operazione Estate Sicura, due giovani nei guai per droga

martedì, 2 luglio 2019, 10:22

Dal 1 giugno è stata avviata anche quest’anno l'“Operazione Estate Sicura” dei carabinieri del comando provinciale di Lucca in Garfagnana e nella Media Valle. I carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana e dei reparti dipendenti, nucleo operativo e radiomobile e 11 stazioni dei carabinieri, che da Borgo a Mozzano sino a Gramolazzo, Piazza al Serchio e Passo delle Radici, hanno la responsabilità di assicurare il presidio della Garfagnana e della Media Valle, territorio caratterizzato da una orografia tipicamente montana, anche nel settore viario, con comunità di riferimento talvolta di poche centinaia di residenti.



I risultati conseguiti l’anno scorso, ottimi sia in termini di prevenzione che di repressione e molto apprezzati dalla popolazione con un innalzamento della percezione della sicurezza, hanno indotto a reiterare l’operazione. Anche per quest’anno gli obiettivi prefissati dell’Operazione Estate Sicura sono la prevenzione e il contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché una più incisiva vigilanza delle principali vie di comunicazione, degli esercizi pubblici e dei luoghi di aggregazione giovanile.

In questo primo periodo le oltre 20 pattuglie impiegate quotidianamente, hanno sottoposto a controllo un considerevole numero di persone, di mezzi nonché di esercizi pubblici e luoghi vari di aggregazione. Inoltre nel corso dei controlli della circolazione stradale sono state cospicue le contravvenzioni elevate.

I militari della stazione di Camporgiano, il 6 giugno, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane 22enne di Castellaneta (TA) studente, incensurato. Lo stesso la sera del 2 è stato fermato a Vagli Sotto mentre era alla guida del proprio furgone, proveniente dalla vicina località Monte di Roggio, dove era in corso un rave party. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di due compresse di Mdma, due francobolli di Lsd, una dose di hashish e due di marjuana. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro



Il 21 giugno, invece, i militari della stazione di Barga hanno segnalato alla prefettura di Lucca, quale assuntore di sostanze stupefacenti, una ragazza minorenne, di 14 anni, residente a Lucca e studentessa. La stessa è stata notata nei pressi dell’Istituto ISI di Barga con fare ambiguo, venendo controllata e trovata in possesso di gr. 0,24 di hashish. La sostanza stupefacente è stata, anche in questo caso, sequestrata