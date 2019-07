Garfagnana



Orecchiella, sottoscritto accordo triennale per la gestione

venerdì, 26 luglio 2019, 11:13

Il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e il Reparto Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi di Lucca hanno sottoscritto un accordo triennale per la gestione congiunta della Riserva Naturale dell'Orecchiella: dal primo di agosto riapre la biglietteria e il punto informazione. Presto inizieranno i lavori, a cura dell'Ente Parco Nazionale, per la ristrutturazione del punto d'accoglienza e della sala convegni, sarà rinnovata la segnaletica dei sentieri e il centro di educazione ambientale della Riserva.



L'accordo dà seguito in Garfagnana ai protocolli d'intesa sottoscritti dall'Arma dei Carabinieri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Federazione Parchi e Riserve Naturali.



L'Orecchiella è uno straordinario patrimonio e porta d'ingresso al Parco Nazionale. 215 ettari caratterizzati di boschi di latifoglie e conifere e faggio. Ospita, inoltre, arbusti importanti per la produzione di frutti, bacche e drupe fonte di alimentazione per gli animali selvatici. Grazie a questo ricco habitat la Riserva consente ai visitatori di conoscere la flora, la fauna, la geologia e il paesaggio culturale del Parco Nazionale.



Nelle sinergie con il Reparto Carabinieri Forestali e la riserva, il Parco Nazionale ha messo così a disposizione nuove risorse per il rafforzamento delle attività di Educazione Ambientale e turismi in natura, per la condivisione delle conoscenze scientifiche (coi progetti già in corso LIFE MIRCO-Lupo e LIFE Eremita) e l'elaborazione di nuovi progetti sui cambiamenti climatici e sulle foreste resilienti, in particolare nell'ambito del "Centro Uomini e Foreste dell'Appennino". Al Parco Nazionale viene concesso l'uso non esclusivo della Sala Proiezione e dei Rifugi Gaia, Martinelli e Lorena.



L'Ente Parco erogherà 50mila euro per le manutenzioni ordinarie, l'acquisto di materiali e attrezzature, necessarie al Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca. D'altra parte sarà titolare dei contributi richiesti ai visitatori per le attività di fruizione a fini educativi, naturalistici e culturali.



"La convenzione sottoscritta per l'Orecchiella é una pietra miliare che darà frutti e valore aggiunto per la Riserva e anche per tutto l'ambiente dell'Appennino Tosco Emiliano - dichiara il presidente del Parco Fausto Giovanelli - È di valore storico per tutte le Aree protette e il futuro della tutela dell'ambiente in Italia, l'impegno di una delle istituzioni fondamentali del paese qual'è l'Arma dei Carabinieri con suoi reparti specializzati direttamente o indirettamente collegati coi Parchi Nazionali."



Grande soddisfazione è stata espressa anche dall'amministrazione. "Da molto tempo - spiega Raffaella Mariani, sindaco di San Romano Garfagnana - abbiamo sostenuto e caldeggiato questa convenzione che permetterà a tutto il territorio di beneficiare della promozione turistica, della valorizzazione ambientale e incentiverà il protagonismo delle imprese locali. Ci auguriamo che la riserva dell'Orecchiella diventi un attrattore di tutta la Garfagnana".