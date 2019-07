Polizia stradale, ritirate 26 patenti nel week-end in Toscana

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 23 luglio 2019, 16:04

Nuovo appuntamento con gli eventi estivi organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 25 luglio alle ore 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, avrà luogo la presentazione del libro "Ci siamo persi di Oreste Verrini", illustrato da Silvia Talassi, introduce il...

lunedì, 22 luglio 2019, 18:07

Con il finanziamento di 650 mila euro ottenuto dalla regione, il comune di Vagli realizzerà una strada forestale che collegherà il campeggio agli impianti sportivi di Careggine, evitando così di passare da Castelnuovo per raggiungere la Versilia

lunedì, 22 luglio 2019, 12:37

Sono stati segnalati alla prefettura di Lucca tre soggetti trovati in possesso, complessivamente, di circa 12 grammi di sostanza stupefacente. Sono stati inoltre rinvenuti 4 grammi di droga, abbandonata nelle immediate adiacenze dei posti di controllo da persone rimaste ignote, probabilmente alla vista delle pattuglie

lunedì, 22 luglio 2019, 11:23

Stamani mattina, nella sede del Museo Linea Gotica a Molazzana, si sono svolte le premiazioni del concorso storico culturale “Sulla Linea Gotica” II edizione, ideato e organizzato dal gruppo Linea Gotica Garfagnana, in stretta collaborazione con docenti dell’Istituto Comprensivo di Gallicano e dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado

sabato, 20 luglio 2019, 20:36

Una giornata storica per il piccolo borgo di Cascio che ha voluto celebrare oggi l'importante traguardo dei 50 anni della Sagra delle Crisciolette con una grande festa organizzata nel centro storico del paese

sabato, 20 luglio 2019, 13:36

Lunedì 22 l’Assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è chiamata a discutere la proposta del Conto economico riferito all'esercizio 2018: in pratica, il bilancio consuntivo dello scorso anno. E per il sesto anno consecutivo, l’Ente consortile chiude in attivo