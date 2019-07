Garfagnana : minucciano



Presentato il libro "Gorfigliano nella cronaca" di Amilcare Paladini

giovedì, 18 luglio 2019, 09:08

Grande successo in Garfagnana per la presentazione del libro di Amilcare Paladini "Gorfigliano nella Cronaca...".

La storica Sala Pancetti a Gorfigliano, ha visto la partecipazione di tante persone, prevenienti anche da paesi vicini, che non sono volute mancare a questo importane evento. Il libro, edito dall'Unione dei Comuni della Garfagnana, raccoglie in anastatica gli articoli pubblicati sul quotidiano "La Nazione" scritti dal Paladini negli anni '60/'70 in qualità di corrispondente da Gorfigliano... in pratica la storia di questa Comunità raccontata giorno dopo giorno nel corso di due decenni.

Ogni articolo, è stato ritagliato catalogato e conservato con precisione certosina da Amilcare all'interno di appositi "quaderni" che con il passare del tempo, per cinquant'anni, anno dopo anno, "pezzo" dopo "pezzo" sono diventati oggi un vero e proprio tesoro, uno scrigno prezioso ricco di storia e di emozioni profonde.

Alla presentazione del libro, era presente il Sindaco di Minucciano Nicola Poli, che in qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana ha contribuito in modo fondamentale alla pubblicazione dell'opera di Amilcare, ritendendola di fondamentale importanza per la storia della collettività, opera che, ha annunciato Poli, verrà ampliata con la pubblicazione di altri nuovi volumi dedicati ai decenni successivi. Presente anche Patrizia Pieroni dell'Unione dei Comuni della Garfagnana curatrice della collana Editoriale della Banca dell'Identità e della Memoria della Garfagnana cui questo volume fa parte, e Pia Rosa Casotti che insieme a suo fratello Giovanni ha redatto la presentazione pubblicata all'interno del libro, dedicata alla vita di Amilcare: una vita ... vissuta e "giocata" con talento, all'insegna dell'impegno e della partecipazione. La presentazione del libro è stata affidata al Prof. Oscar Guidi che ha approfondito in modo chiaro ed efficace l'importanza di questo impressionante archivio giornalistico, che Amilcare Paladini, ha deciso di donare, attraverso questa pubblicazione al suo paese e a tutti coloro i quali vorranno conoscere ed approfondire la storia di Gorfigliano e della Garfagnana.

L'intero ricavato delle offerte, che verranno raccolte per il libro, verrà destinato, per espressa volontà dell'autore, alla manutenzione e al restauro dell'antico Oratorio di S.Antonio in Gorfigliano.