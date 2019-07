Garfagnana



Pubblicità sessista, l'azienda ritira la campagna: "Inopportuno continuare ad alimentare la polemica"

giovedì, 11 luglio 2019, 17:52

Dopo l'accusa di "sessismo" sollevata, in consiglio comunale a Lucca, dai due esponenti di maggioranza Teresa Leone e Daniele Biancucci, la pubblicità ideata e realizzata dall'agenzia lucchese Ugly Agency per conto di Intersonda srl di Castelnuovo Garfagnana è stata rimossa dal circuito degli spazi pubblicitari in cui era stata programmata.



A comunicarlo è la stessa azienda garfagnina: “Questa decisione - spiega Intersonda srl - è stata presa per il rispetto dovuto alle persone, uomini e donne, che si sono sentite offese dal messaggio stesso. Abbiamo valutato inopportuno continuare ad alimentare la polemica sul presunto sessismo dell’immagine in un clima sociale così teso".



"Ciò nonostante - incalza - osserviamo come la campagna sia stata oggetto di un attacco indiscriminato, che a nostro avviso ha assunto toni pretestuosi e ideologici. Non dissimili da una caccia alle streghe. La campagna è stata rilanciata su una pagina Facebook che riunisce persone evidentemente legate dal comune sentire e abbiamo preso atto delle critiche che sono state mosse all’immagine in oggetto. Ringraziando queste persone che vigilano su questioni assai delicate (la discriminazione femminile, la mercificazione del corpo femminile in pubblicità, gli stereotipi di genere di natura degradante, il sessismo di genere, etc.) producendo importanti conversazioni su Facebook, riteniamo nostro dovere far presente che, pur a fronte della legittimità delle critiche, non riconosciamo loro alcun tipo di autorità morale".



"Intersonda - specifica l'azienda - si dichiara inoltre contraria a qualsiasi forma discriminatoria di qualsivoglia natura, sia essa di: genere sessuale, orientamento sessuale, etnia, lingua, opinione politica o confessione religiosa".



"Consapevoli del fatto che la nostra campagna non sarebbe stata insignita del titolo eleganza 2019 - conclude -, abbiamo comunque ritenuto opportuno mostrare uno degli usi più comuni che si possa fare di una strada di asfalto: il jogging, la corsa. Un atleta, nel quale ci identifichiamo dato il duro lavoro che sempre è alle spalle di un qualsiasi successo. La capacità di un sereno discernimento, scevro da riferimenti ideologici, è però prerogativa delle persone esposte al messaggio".