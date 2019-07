Garfagnana : minucciano



Quasi conclusi i lavori sulla strada del Passo dei Carpinelli

mercoledì, 17 luglio 2019, 08:36

Procedono con celerità i lavori lungo la SR 445 "della Garfagnana" al km 51+000 relativi all'intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento del corpo stradale franato in loc. "Passo dei Carpinelli", nel territorio del comune di Minucciano.

Ieripomeriggio (16 luglio)si è svolto un sopralluogo alla presenza del presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, del sindaco di Piazza al Serchio e consigliere provinciale Andrea Carrari, del sindaco del comune di Minucciano Nicola Polie dei tecnici della Provincia di Luccache hanno preso atto dei lavori di consolidamento effettuati.

Negli anni scorsi, un rilievo tecnico effettuato da parte della Provincia di Lucca evidenziò un movimento franoso a valle della sede stradale che aveva provocato la lesione della pavimentazione bituminosa ed un cedimento del ciglio e della scarpata, aggravatosi con successivi eventi atmosferici.

La Provincia di Lucca ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana per un importo complessivo di 420.000,00 Euro e l'attuazione dei lavori ha comportato la realizzazione lungo il margine della sede stradale di un cordolo in c.a. lungo 40 metri fondato su micropali verticali della profondità di mt. 15,00 ed ancorato al substrato roccioso mediante tiranti (in barre Dywydag)di lunghezza pari a mt. 20,00 per consentire il rafforzamento della resede stradale.

"Va sottolineata la qualità dell'intervento effettuato e il rispetto dei tempi pianificati. La Provincia di Lucca sta attuando un piano di interventi viari molto articolato che interessa la rete viaria di tutto il nostro territorio per incrementare la sicurezza dei cittadini in transito" ha affermato soddisfatto il presidente Luca Menesini.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane e il completamento è previsto per la fine del mese di luglio.