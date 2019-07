Garfagnana : gallicano



Remaschi a Libellula: "Dibattito su lavoro, si ringrazi il Pd"

martedì, 30 luglio 2019, 16:11

L'assessore regionale Marco Remaschi interviene per rispondere alle osservazioni del movimento "La Libellula" riguardo l'iniziativa sul lavoro del Pd di Gallicano in programma per il 2 agosto.

"I cittadini della Valle del Serchio sono avvisati - esordisce -: prima di organizzare un incontro nella valle del Serchio chiedano il permesso al comitato la Libellula, ovviamente sottoponendo in via preventiva alla loro approvazione la lista dei partecipanti!"

"Le cronache quotidiane ormai ci hanno abituato alla graduale perdita del senso di democrazia - incalza il consigliere -, ma dobbiamo fare lo sforzo di ricordare che se proprio la democrazia consente ad alcuni cittadini di organizzarsi, nel rispetto della legge, in un comitato/movimento al fine di sostenere una loro idea, condivisibile o meno, secondo lo stesso principio è inaccettabile che gli stessi si ergano a censori supremi, dettando a tutti gli altri cosa possano o non possano fare, siano essi singoli, associazioni o partiti politici e pretendendo continuamente che tutti gli altri si adeguino alle loro convinzioni".

"Io credo che, invece di essere criticato, il Pd di Gallicano debba essere ringraziato - afferma Remaschi - per aver cercato una volta tanto di alzare il livello della discussione politica su temi importanti per tutti noi, come il lavoro e l'occupazione, uscendo dalla logica perversa delle competizioni elettorali durante le quali difficilmente si creano le condizioni necessarie perché ne possano uscire contenuti seri e con una prospettiva al di là del giorno dopo. Lo spirito dell'incontro che si terrà il prossimo venerdì sera agli impianti sportivi di Gallicano, a cui seguiranno altri nelle prossime settimane sui diversi temi come ad esempio la sanità e le infrastrutture, invece è proprio quello di tirarsi fuori dalle questioni di bottega, cercando di inquadrare le problematiche con un'ottica più generale, senza trascurarne i riflessi sul territorio della Valle del Serchio e non tralasciando l'urgenza di alcune problematiche che toccano le nostre aziende, tra cui certamente anche Kme, ed i nostri lavoratori".

"Proprio con questa filosofia - dichiara - sono stati individuati i partecipanti alla tavola rotonda, persone che con la loro esperienza a livello provinciale, regionale e nazionale potranno fornire elementi preziosi alla discussione e alla riflessione per quanti vorranno essere presenti, a questo il Pd di Gallicano mira come obiettivo, cercare di capire dove siamo, come si sta muovendo il mondo intorno a noi e alle nostre aziende, cosa ci possiamo aspettare nel futuro prossimo. E' bene ricordarci che il Partito Democratico, non solo quello di Gallicano, di cui sia io che Federica Fratoni facciamo parte, al contrario di tanti comitati o movimenti, non è nato per bloccare, impedire o porre veti al di là delle leggi, ma ha come scopo principale quello di favorire uno sviluppo armonioso per la nostra società, proprio a partire dal lavoro e dall'occupazione che rimangono i nodi principali da risolvere per garantire un futuro in particolare per le comunità della nostra valle".

"Crediamo quindi - conclude Remaschi - che per fare proposte serie, magari anche ambiziose, ma senza lanciarsi in semplici slogan demagogici, sia prima di tutto necessario capire il presente, andando un po' oltre la porta di casa, partendo da dati concreti e soprattutto affrontando la discussione in modo sereno".