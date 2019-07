Garfagnana : villetta



Riapre lo storico bar Mattei, sabato l'inaugurazione

giovedì, 11 luglio 2019, 14:31

di andrea cosimini

Ci siamo. Tutto pronto per la tanto attesa riapertura (dopo più di 10 anni) dello storico bar Mattei alla Villetta. La data è fissata per questo sabato (13 luglio), dalle 17 in poi, nei locali rinnovati della vecchia sede, al civico 39 sulla via provinciale. Per l'occasione, sarà possibile prendere parte al banchetto inaugurale, con pizza a volontà e dj set musicale.



Una riapertura resa possibile grazie all'acquisto di una parte dell'immobile per mano di un abitante del paese, Eddy Suffredini, che, cresciuto frequentando questo locale, ha deciso di riprendere l'attività per restituire al paese il suo storico punto di ritrovo.



Non solo un bar, ma anche pizzeria e ristorante. Oltre la pizza, cotta rigorosamente nel nostro forno a legna, il menù prevede antipasti, primi e secondi, con carni di qualità e prodotti locali. La cucina, aperta a vista, è stata realizzata al piano terra e così pure la sala pizzeria. Di fronte all'ingresso, invece, è stato posizionato il bancone del bar. All'interno, una scala, porta quindi al piano superiore dove è presente una seconda sala ristorante, con ingresso alla terrazza panoramica che, coperta da una veranda, rappresenta un ulteriore spazio di ristoro. Una seconda terrazza, infine, è stata realizzata al piano terra con relativa veranda. Il locale vanta in tutto una 40ina di posti interni, a cui si aggiungono, in estate, un'altra 40ina di coperti esterni.



Per il paese della Villetta, e non solo, si tratta davvero di un evento molto atteso. Per cui, che la festa abbia inizio.