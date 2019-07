Rubata auto nella notte, indagano i carabinieri

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 15 luglio 2019, 11:27

Si è svolta una interessante attività didattica dell’associazione Mangia Trekking. Scopo dell’iniziativa confermare i concetti relativi alla tipologia di calzature da utilizzarsi in montagna

lunedì, 15 luglio 2019, 10:04

Nuovo appuntamento con gli eventi estivi organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 18 luglio alle 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, avrà luogo la presentazione del libro Apuani di Andrea Campoli, introduce il curatore del Museo, professor Umberto Bertolini

sabato, 13 luglio 2019, 20:46

Un funerale partecipato e commosso, con le atlete della Lucchese Pallavolo in maglia da gara, e in prima fila le ragazzine di Pallavolo Valdiserchio, la sua società storica, e Pallavolo Garfagnana, la realtà in cui avrebbe dovuto allenare da settembre

sabato, 13 luglio 2019, 18:08

Grande festa oggi alla Villetta per l'inaugurazione dello storico bar "Mattei", riaperto dopo più di 10 anni dalla sua chiusura. Il locale sarà aperto tutti i giorni, da mattina a sera, con la possibilità di pranzare e cenare sia all'interno che all'esterno. Il menù prevede pizza cotta in forno a...

sabato, 13 luglio 2019, 11:02

La Pro Loco di Villa Collemandina organizza una manifestazione all’insegna della magia e del … buon cibo. Oggi, sabato 13 luglio, appuntamento alle 18 in località Valligori per uno spettacolo di magia con Zazza the Magician e con la partecipazione di Spiderman e Minion

venerdì, 12 luglio 2019, 23:09

Tragedia in serata a Camporgiano dove un uomo di 51 anni si è tolto la vita impiccandosi. Sul luogo del ritrovamento i militari della stazione di Camporgiano