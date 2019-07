Garfagnana : sillicagnana



Sagra dei Maccheroni, tutto pronto per la 43^ edizione

giovedì, 11 luglio 2019, 18:11

Giunta oramai alla sua 43^ edizione, la Sagra dei Maccheroni di Sillicagnana è un appuntamento consolidato degli eventi dell’estate garfagnina.



Incentrata principalmente sul piatto tipico dei maccheroni, pasta secca all’uovo condita successivamente alla cottura con ottimo ragù di carne con la ricetta, che si tramanda ormai da generazioni e che fa da naturale continuazione tra passato e presente nell’ organizzazione di questa festa.



Il menù chiaramente non conta solo i maccheroni, ma bensì è molto vasto e creato con l’intendo di dare rappresentazione della Garfagnana e della sua ottima cucina; si va dal piatto freddo (mix di salumi e formaggi del posto arricchito da torte, farro e sottoli) che si presenta come piatto unico; a seguire dei primi già citati, abbiamo i secondi (carne alla griglie, salsiccia e altri abbinamenti), accompagnati da contorni vari e specialità di alcune serate, la polenta fritta. Per concludere vari dessert, il tutto accompagnato da vini, prosecchi e birre.



L’organizzazione è a cura della Asd Sillicagnana, associazione sportiva che dalla sua nascita organizza questo evento come naturale abbinamento estivo agli eventi di natura sportiva organizzati e partecipati nel corso della stagione. A coaudiuvare l’associazione nell’organizzazione ci sono poi uno svariato numero di volontari che, mossi da spirito di appartenza o da amicizia, prestano il proprio fondamentale impegno nella buona riuscita dell’evento. A corredo di queste figure un aiuto è dato anche dal comune di San Romano in Garfagnana.



Abbinato al lato gastronomico, la Sagra dei Maccheroni ha sempre cercato di offrire al proprio pubblico spettacoli ed animazione di livello e di svariati generi: sul palco si sono alternati negli anni Umberto Tozzi, Jerry Calà, orchestra Casadei, orchestra di Radio Zeta, orchestra Pietro Galassi, Dj Marco Bresciani e Dj Riccardo Cioni.



La location è come sempre gli impianti sportivi di Sillicagnana, area dotata di vasto parcheggio e ampia pista da ballo.



L’edizione numero 43 avrà inizio domani (venerdì 12 luglio) e continuerà nelle date 13, 14, 19, 20 e 21 luglio. L’accesso all’area sarà ad ingresso libero. In dettaglio la programmazione del primo week-end.



Venerdì 12 luglio: per la cena vi sarà la possibilità di gustare i ,accheroni e tutto il menù della sagra; a seguito della cena con inizio alle 23 invece torna per il 2° venerdì consecutivo la serata discoteca #discoVenerdì, dj set targato Massive Rock & Scaltromix con la collaborazione di Sally the Vox per una serata a base di musica e divertimento.



Sabato 13 luglio: cena con i maccheroni e tutto il menù della sagra; il sabato sarà come sempre animato da orchestre di livello. Questa sera il popolo del liscio ballerà con la musica dell’orchestra spettacolo Retropalco. Ampia pista da ballo e possibilità di prenotare tavoli sulla pista.



Domenica 14 luglio: si cena con i maccheroni e tutto il menù della sagra; a seguito della cena vi sarà la possibilità di ballare con musica dell’orchestra spettacolo Samantha Sax. Ampia pista da ballo e possibilità di prenotare tavoli sulla pista.



Ampio parcheggio.



per info e prenotazioni: 34635305544

pagina Facebook : Sagra dei Maccheroni Sillicagnana.