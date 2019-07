Garfagnana : cascio



Sagra delle Crisciolette, seconda serata annullata causa maltempo

domenica, 28 luglio 2019, 13:32

A causa delle condizioni meteo, ancora instabili, i soci dell'Asr Cascio hanno deciso di annullare la seconda serata della "Sagra delle Crisciolette", in programma stasera. L'evento saltato verrà recuperato giovedì 1 agosto, con una serata suppletiva sul tema anni '70. Pertanto, la sagra giunta alla 50ma edizione, si svolgerà in via straordinaria per quattro giorni di fila da giovedì 1 agosto a domenica 4 agosto con tante sorprese e ogni sera ballo con orchestra.