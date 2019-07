Garfagnana



Scompare a 51 anni Alberto Tognocchi, allenatore della Pallavolo Garfagnana

giovedì, 11 luglio 2019, 19:23

di simone pierotti

Lutto nel mondo della pallavolo della Garfagnana e della Lucchesia. Alberto Tognocchi, ex giocatore ed ora allenatore di volley, è scomparso all’età di 51 anni, dopo una lunga malattia. Nell’ultimo anno Tognocchi aveva allenato la squadra femminile della Lucchese Pallavolo vincendo il campionato di Serie D. Nonostante la promozione in Serie C, il tecnico aveva “sposato” il progetto della società dove aveva iniziato a giocare, la Pallavolo Garfagnana, accettando di allenare le ragazze dell’Under 16. Alberto, che era nato e cresciuto a Castelnuovo di Garfagnana, dopo il matrimonio con Ilaria (da cui ha avuto due figli) si era poi trasferito nel comune di Bagni di Lucca. La sua malattia, tuttavia, non lo aveva mai abbattuto nè limitato nell’attività sportiva come istruttore e aveva sempre cercato di trasmettere valori positivi alle squadre che aveva allenato.

Dalla fine di maggio aveva intrapreso il nuovo incarico con l’Under 16 della Pallavolo Garfagnana (lo vediamo nella foto sorridente insieme al presidente Marco Giannasi) e aveva già iniziato gli allenamenti, prima della sospensione estiva. Nulla lasciava presagire ad una così improvvisa accelerazione del decorso della malattia.

La Pallavolo Garfagnana si unisce al cordoglio della Lucchese Pallavolo ed esprime il più profondo dolore per la scomparsa di Alberto. Marco Giannasi: “Sono senza parole, sono cresciuto con Alberto e lo conoscevo come persona poi come allenatore. Lo avevamo voluto perché era molto competente e sapeva instaurare un rapporto unico con la squadra. Ci mancherà!”.