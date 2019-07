Secondo appuntamento con gli eventi estivi del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Garfagnana : piazza al serchio



domenica, 7 luglio 2019, 20:04

Secondo appuntamento con gli eventi estivi organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 11 luglio alle ore 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, avrà luogo la presentazione del libro Il volo di Melusina di Normanna Albertini introduce Andrea Giannasi, direttore editoriale di Tralerighe Libri.



In chiusura Le fole del Tatone, fiabe e racconti dal museo con Andrea Campoli. Normanna Albertini, scrittrice prolifica e dedita ai racconti gialli che le hanno valso premi e riconoscimenti, racconta la sua ultima produzione Il volo di Melusina: una raccolta di racconti tra il giallo, il noir e il surreale, dove la narrazione sfocia nell'assurdo, con ironia, però, ché la realtà è sempre più goffa e risibile dell'immaginazione.



Nelle pagine del libro troviamo narrate la montagna, le antiche superstizioni, il substrato culturale delle religioni arcaiche, la Dea Madre che compare, qua e là, persino come sirena bicaudata, opere d'arte quattrocentesche trafugate in Garfagnana, una distinta centenaria avara ed erbaiola che cucina, forse, luppolo, la Pietra di Bismantova, torrenti misteriosi e la magia dei culti della Dea.



Sarà presente l'illustratice Sara Davalli, mentre l'attrice Graziella Ferraccù leggerà alcuni passi del libro. È prevista durante la serata anche l’attivazione su prenotazione di un laboratorio di lettura e disegno per bambini, condotto da personale qualificato: saranno proposte fiabe, leggende, spauracchi, credenze su animali, piante e l’intero mondo naturale.