Si presenta il volume “Gorfigliano nella cronaca, anni ‘60/’70”

giovedì, 11 luglio 2019, 19:23

Lutto nel mondo della pallavolo della Garfagnana e della Lucchesia. Alberto Tognocchi, ex giocatore ed ora allenatore di volley, è scomparso all’età di 51 anni, dopo una lunga malattia. Nell’ultimo anno Tognocchi aveva allenato la squadra femminile della Lucchese Pallavolo vincendo il campionato di Serie D

giovedì, 11 luglio 2019, 18:11

Giunta oramai alla sua 43^ edizione, la Sagra dei Maccheroni di Sillicagnana è un appuntamento consolidato degli eventi dell’estate garfagnina

giovedì, 11 luglio 2019, 17:52

Dopo l'accusa di "sessismo" sollevata, in consiglio comunale a Lucca, dai due esponenti di maggioranza Teresa Leone e Daniele Biancucci, la pubblicità ideata e realizzata dall'agenzia lucchese Ugly Agency per conto di Intersonda srl di Castelnuovo Garfagnana è stata rimossa dal circuito degli spazi pubblicitari in cui era stata programmata

giovedì, 11 luglio 2019, 17:38

Tra le caratteristiche vie del paese di Cardoso, nel comune di Gallicano, sarà possibile gustare i sapori della cucina classica locale. Ad arricchire la manifestazione quest'anno, in occasione della ventesima edizione, dalle 17.30 è prevista l'esibizione del tiro della forma

giovedì, 11 luglio 2019, 14:31

Tutto pronto per l'attesa riapertura dello storico bar Mattei alla Villetta, nel comune di San Romano in Garfagnana. Inaugurazione prevista per questo sabato, dalle 17 in poi, con pizza a volontà e dj set

giovedì, 11 luglio 2019, 11:29

Nella prossima assemblea, prevista per il giorno 19 luglio, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è chiamato ad esprimersi sulla scelta fatta dal presidente Ismaele Ridolfi dei cinque candidati ritenuti idonei a ricoprire la carica di "Direttore Generale dell'Ente per i prossimi cinque anni"