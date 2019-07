Si toglie la vita impiccandosi

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 12 luglio 2019, 17:15

Il chitarrista e cantante gallicanese Matteo Franchini, qualificatosi per le fasi nazionali di “Coppa Italia” (competizione canora tenutasi a Bologna), è rientrato nei primi 12 classificati provenienti da tutta Italia che lotteranno per la vittoria a Malta, nel 2020, per le fasi finali di Coppa Europa

venerdì, 12 luglio 2019, 17:00

Un cittadino in difficoltà potrà ricevere circa 50 euro di sconto sulla bolletta dell'acqua (esempio su famiglia di tre persone di tipologia domestico residente): è l'effetto della nuova riforma sul "Fondo Utenze Disagiate" (FUD) di GAIA, presentata ieri all'Assemblea dei Soci, riunitasi per approvare il bilancio 2018

venerdì, 12 luglio 2019, 16:57

Condizioni del tempo in ulteriore peggioramento sulla Toscana tra oggi e domani, con possibili rovesci e temporali sparsi sulle zone interne che nella giornata di domani, tra la notte e le prime ore del mattino, si estenderanno sulla costa centrale e sull'Arcipelago

giovedì, 11 luglio 2019, 19:23

Lutto nel mondo della pallavolo della Garfagnana e della Lucchesia. Alberto Tognocchi, ex giocatore ed ora allenatore di volley, è scomparso all’età di 51 anni, dopo una lunga malattia. Nell’ultimo anno Tognocchi aveva allenato la squadra femminile della Lucchese Pallavolo vincendo il campionato di Serie D

giovedì, 11 luglio 2019, 18:44

Sabato 13 luglio, alle 17, a Gorfigliano (Minucciano), presso la sala CIAF, verrà presentato il libro della Collana Editoriale dell’Unione Comuni Garfagnana, Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana, “Gorfigliano nella cronaca, anni ‘60/’70”

giovedì, 11 luglio 2019, 18:11

Giunta oramai alla sua 43^ edizione, la Sagra dei Maccheroni di Sillicagnana è un appuntamento consolidato degli eventi dell’estate garfagnina