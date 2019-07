Garfagnana : gallicano



Simonini: "Troppi incidenti in quel punto, ho scritto alla provincia"

sabato, 27 luglio 2019, 09:45

di andrea cosimini

Dopo l'ennesimo incidente verificatosi in quel punto, nel quale si era imbattuto la mattina del 19 luglio, l'aveva promesso: "Chiederò che vengano presi seri provvedimenti su questo tratto dove sono frequenti incidenti dalla solita dinamica".



Ebbene, parola mantenuta. Nella giornata di ieri, infatti, il segretario territoriale della Lega Simone Simonini, ex consigliere provinciale, si è recato personalmente a Palazzo Ducale a Lucca, sede della provincia, per presentare formalmente una richiesta urgente di intervento a favore di una soluzione definitiva di messa in sicurezza del tratto di strada sotto il cavalcavia (ponte Leandro Puccetti), che collega Gallicano a Fornaci di Barga, teatro da sempre di numerosi sinistri dalla stessa ricostruzione.



"Ho mantenuto la parola - ha affermato Simonini - presentando un documento dove si chiede di porre la massima attenzione per lo stop dove ultimamente vengono fatti moltissimi incidenti a Gallicano. Ho avuto modo di parlare anche con il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, il quale mi ha rassicurato che verrà fatta un'indagine per capire e cercare di risolvere questa problematica".



Nell'immagine sotto riportata, si può notare: di segno rosso, lo stop citato, oggetto di molti incidenti; di segno viola, la direzione dei veicoli verso il ponte; di segno arancione, la direzione percorsa in direzione Lucca; di segno giallo, la rientranza che trae sicuramente in inganno molti guidatori che scambiano lo stop con un dare precedenza.



"Ora non ci resta che aspettare risposte dall'ente - ha concluso Simonini -, al fine di scongiurare nuovi danni a cose o persone. Attendiamo sviluppi".