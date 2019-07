Garfagnana



Sulla via del Volto Santo, volontari accolgono i pellegrini

giovedì, 25 luglio 2019, 18:37

Sulla strada del Volto Santo un percorso di fede che si rinnova dopo secoli. Il vescovo di Lucca, Paolo Giulietti, con un gruppo di giovani, percorrerà la via a ritroso, da Lucca al Santuario Mariano di Nostra Signora della Guardia. Un percorso pieno di profondi significati che rinnova lo spirito.



La Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana vuole accogliere, con le altre associazioni consorelle della Garfagnana, i pellegrini cercando di favorire la percorrenza del sentiero. Da giorni i volontari della Misericordia, con un mezzo fuoristrada, stanno percorrendo i tratti del sentiero evidenziando le zone in cui necessita un segnale o un piccolo intervento di sfalcio.



Tutte le associazioni di protezione civile della Garfagnana (Anpas, Ser, gruppo comunale di protezione civile Molazzana, Cav di Pieve Fosciana, Anai, Autieri Garfagnana), insieme alle Misericordie di Gallicano, Camporgiano, Piazza al Serchio Giuncugnano, Minucciano, parteciperanno all’accoglienza dei pellegrini, ognuna nel tratto del comune dove hanno sede le associazioni.



Sarà un modo per rivolgere un amichevole saluto a chi sta facendo un percorso di fede, rispettandone lo spirito e condividendone le finalità. I pellegrini entreranno in valle, provenienti da Barga, il 7 agosto e giungeranno al santuario il 9.