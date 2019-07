Garfagnana



Taglia piante a valle di una strada comunale: multato imprenditore

mercoledì, 24 luglio 2019, 14:41

Proseguono le attività di controllo della stazione dei carabinieri forestali di Camporgiano miranti al contrasto dei reati e degli illeciti in materia di utilizzazione boschiva, settore che nel territorio di competenza ha tradizionalmente un ruolo anche economico di non secondaria importanza.

A margine dei controlli di routine delle ultime settimane, è stata in particolare elevata ad un imprenditore del settore una sanzione amministrativa di 4 mila 900 euro per aver, nel contesto di un taglio di manutenzione e diradamento autorizzato, tagliato, di fatto, tutte le piante poste a valle di una strada comunale per una superficie di quasi 3 mila metri quadrati.

I carabinieri rammentano come il taglio di manutenzione eseguibile sugli assi viari, comunque soggetto alle autorizzazioni previste dalla normativa regionale, può essere eseguito su una fascia di mt 6 a partire dal margine della carreggiata, e può essere esteso anche alle piante poste al di fuori di tale fascia, ma a condizione che siano secche, troncate, storte, ovvero che costituiscano in ogni caso un reale pericolo alle infrastrutture o alla circolazione stradale.

I militari evidenziano quindi la necessità che gli imprenditori ed i proprietari di superfici boscate che intendano procedere al taglio di manutenzione si accertino della effettiva sussistenza del pericolo concreto di caduta delle piante che si accingono a tagliare, pena la possibile sottoposizione a sanzioni amministrative anche di elevato ammontare e denunce penali.