Garfagnana : fosciandora



Torna la Festa dei Pastori alle Prade

mercoledì, 24 luglio 2019, 08:48

Ogni anno nella suggestiva località “Le Prade Garfagnine”, nel comune di Fosciandora, in provincia di Lucca, si svolge la tradizionale “Festa dei Pastori”. Le Prade Garfagnine sono un vasto altopiano a mille metri sul livello del mare a circa una mezz'ora d'auto dalla frazione La Villa.



Ecco il programma di domenica 4 agosto: la festa inizia dalle 9 con il raduno dei partecipanti; alle 11, nella caratteristica chiesina, si celebra la Santa Messa; dalle 12:30 si pranza con prodotti tipici locali. La festa continua per tutta la giornata con merende e ristoro. Ci saranno inoltre sul prato giochi vari. La Festa dei Pastori è una delle più longeve feste della valle.



Info festa: 3931083794



“Le Prade” profumate di millefiori,

la morbidezza dei suoi pascoli,

il mormorio dei suoi ruscelli,

la durezza delle rocce,

tanti altri aggettivi potremmo usare ancora per descrivere questa amena

località del Comune di Fosciandora, appunto “Le Prade Garfagnine”

Ogni anno da molti anni, la prima domenica di

agosto si svolge la tradizionale “Festa dei Pastori”.

Una giornata alle “Prade” significa: riposo, spensieratezza, allegria, riscoprire

i sapori di un tempo, godersi la vita come solo qui se ne può beneficiare.

Se chiudiamo gli occhi, sogni e desideri diventano realtà.

E a fine festa, sul calar della sera, salutiamo “Le Prade Garfagnine”,

la “Festa dei Pastori”, consapevoli che quando ne sentiamo il bisogno:

il bagliore immenso dei tramonti,

la poesia di infinite lune,

il fascino di notti stellate,

l’incanto di sconfinate aurore,

ci aspettano qui, per darci il benvenuto!

Questa è magia che ci prende.