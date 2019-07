Garfagnana : minucciano



Torna la Festa dei Toschi nell'antico borgo di Sermezzana

giovedì, 18 luglio 2019, 16:07

Tutto pronto per la sesta edizione della tradizionale "Festa dei Toschi a magnar come una 'olta" che allieterà, nelle giornate di domani (venerdì 19 luglio) e sabato, l'antico borgo di Sermezzana nel comune di Minucciano.



Si tratta di un percorso eno-gastronomico itinerante che viene realizzato all'interno del centro storico del paese e che prevede in tutto otto postazioni. Ogni aia del piccolo borgo, caratterizzato da fabbricati in pietra, viene per l'occasione allestita con punti di ristoro e posti a sedere dove poter gustare il pasto.



Nelle otto postazioni sarà possibile consumare un aperitivo, un antipasto, un intermezzo di una torta tipica del Tosco, due primi (una polenta e una zuppa di minestra), quindi un secondo intermezzo, due secondi e infine il dolce. Il tutto accompagnato da vino e acqua a volontà. Il percorso è sviluppato ad anello all'interno del centro storico e prevede in conclusione il ritorno nella piazza principale del paese dove i visitatori potranno intrattenersi per il ballo (liscio il venerdì sera e discoteca il sabato).



A organizzare l'evento è ancora una volta la pro loco "La Compagnia del Tosco" grazie alla collaborazione degli abitanti delle tre frazioni di Sermezzana, Albiano e Carpinelli.