Torna "Pontecosi in bianco e nero" al Centro Socio-Culturale San Magno

sabato, 27 luglio 2019, 22:40

Da domani per cinque domeniche di seguito, a partire dalle 15,30 in poi, ci sarà l’apertura straordinaria della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Borsigliana nel comune di Piazza al Serchio

sabato, 27 luglio 2019, 14:02

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha esteso a tutta la Toscana il codice giallo per la perturbazione che ha iniziato oggi a interessare la regione e che si protrarrà nella giornata di domani, domenica 28 luglio

sabato, 27 luglio 2019, 11:56

Castiglione di Garfagnana non si ferma di fronte al maltempo previsto per domenica 28 luglio e invita tutti, nelle vie del paese, per passare una giornata immersi nell'arte a 360°

sabato, 27 luglio 2019, 09:45

Il segretario territoriale della Lega, nonché ex consigliere provinciale, Simone Simonini ha presentato ufficilamente alla provincia di Lucca una richiesta urgente di intervento a favore di una soluzione definitiva di messa in sicurezza del tratto di strada sotto il cavalcavia (ponte Leandro Puccetti), che collega Gallicano a Fornaci di Barga,...

venerdì, 26 luglio 2019, 21:11

Nella splendida cornice del Lago di Gramolazzo ai piedi delle Alpi Apuane, da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, si svolgerà lo Stage di Canoa Giovani delle categorie allievi, cadetti, ragazzi e juniores

venerdì, 26 luglio 2019, 15:34

Sono stati consegnati ufficialmente ai medici di continuità assistenziale i dispositivi di sicurezza mobile, collegati con l'istituto di vigilanza Sicuritalia, che saranno attivi già dal mese di agosto nelle 19 sedi di guardia medica della piana di Lucca, della valle del Serchio e della Versilia