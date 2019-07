Garfagnana



Una giornata d'arte aperta a tutti a Castiglione

lunedì, 8 luglio 2019, 16:07

Va in scena a Castiglione di Garfagnana, il 28 luglio, una giornata aperta a tutti e ad ogni forma d'arte: pittura, scultura, musica, danza, fotografia, poesia, cinema.



L'evento, a iscrizione gratuita, si intitola "Vissi d'Arte" e non prevede una classifica premi. Per iscriversi occorre inviare una mail all'indirizzo amacultura.aps@gmail.com



Quali materiali e tecniche utilizzare? Scelta libera di materiale e tecnica, ogni partecipante dovrà procurarsi il necessario. Il tema è il borgo di Castiglione e tutte le sue bellezze. Queste le modalità di svolgimento: dalla mattina alle 8 fino alle 19 possono essere effettuati sopralluoghi, scattare immagini o recarsi i giorni prima per cominciare il lavoro; alle 21.15, infine, concerto della Classe di Corno dell'ISSM Boccherini.



"Vogliamo riempire Castiglione di arte, ogni via, ogni scorcio" dichiarano gli organizzatori. Per info e iscrizione contattare amacultura.aps@gmail.com