Garfagnana



Una giornata immersi nell'arte a Castiglione

sabato, 27 luglio 2019, 11:56

Castiglione di Garfagnana non si ferma di fronte al maltempo previsto per domenica 28 luglio e invita tutti, nelle vie del paese, per passare una giornata immersi nell'arte a 360°.

A partire dalle 8 fino alle 19 si dà il via al concorso non competitivo "Vissi d'arte" (per info e regolamento visita la pagina facebook di A.M.A cultura). Durante la giornata la Sala Musica e la Torre dell'Orologio saranno aperti con orario continuato, mentre sarà possibile visitare la chiesa di San Michele e il deposito museale di arte Sacra "Samuele Cecchi" dalle 10 alle 12.30, dalle 15 alle 18.30. Ci sarà la possibilità di visitare la Rocca Medievale di Castiglione di Garfagnana nei seguenti orari: 10, 11, 16, 17 e 18. Per le vie del borgo sarà l'arte a fare da padrona, la quale in caso di maltempo sarà esposta nei vari edifici pubblici e posti al coperto.

Per finire in bellezza questa giornata, alle 21.10, si esibirà nella chiesa di San Michele, la classe di corno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "L.Boccherini." Una giornata a Castiglione in cui se ne vedranno veramente delle belle!