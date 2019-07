Garfagnana



Vagli si "avvicina" alla Versilia: -18 chilometri grazie a strada forestale

lunedì, 22 luglio 2019, 18:07

di andrea cosimini

"Un'opera colossale". Così l'ha definita il vice-sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia. Ed in effetti, per il piccolo comune dell'alta Garfagnana (e non solo), potrebbe rappresentare davvero un notevole salto di qualità a livello turistico.



Con il finanziamento di 650 mila euro ottenuto dalla regione, che si va ad aggiungere ai 650 mila euro messi dal comune, è stato infatti dato ufficialmente il via all'iter di realizzazione della strada forestale che dagli impianti sportivi di Careggine raggiungerà il campeggio di Vagli, evitando il passaggio obbligato da Castelnuovo ed eliminando così 18 chilometri per andare in Versilia.



"Abbiamo già tutte le autorizzazioni ed i progetti - spiega Puglia -, per cui siamo pronti all'appalto: i lavori andranno al bando pubblico tra 10 giorni ed entro il 30 ottobre l'opera dovrà essere realizzata. Attualmente, per raggiungere la Versilia, dobbiamo per forza di cose raggiungere Castelnuovo (18 chilometri) e macinare altri 10 chilometri per arrivare ad Arni; con la nuova strada, invece, eviteremo di raggiungere il capoluogo garfagnino, e, percorrendo appena 15 chilometri, saremo oltre l'abitato di Arni".



L'ex primo cittadino di Vagli racconta quindi la genesi del finanziamento: "Si tratta di un'opera - dice Puglia - della quale mi sono interessato degli anni. Noi avevamo ottenuto dal consiglio di stato, nel 2012, questi 650 mila euro che però non ci erano mai stati dati. Potevamo fare dei decreti ingiuntivi, muovendoci con faziosità, ma siamo stati bravi a gestire la situazione. Nella collaborazione tra enti, infatti, siamo riusciti comunque a ricevere queste risorse erogate, invece che dal consiglio di stato, dalla regione. Contando i 650 mila euro del comune, più altri 200 mila euro, parliamo in tutto di 1 milione e 450 mila euro. E' un'opera, questa, che può essere paragonata a quella che facemmo per andare a Campocatino".



La strada sarà realizzata nel rispetto dell'ambiente, tramite meccanismi di bio-ingegneria, con contenimenti a monte e un sistema nuovo di lavorazioni. Sarà un tratto accessibile a tutti, camion del marmo compresi, battuto in terra anziché in asfalto.

"Sarà un toccasana anche per il nostro turismo - conclude il vice-sindaco - Sia da Aulla che dalla Versilia i turisti potranno trovarsi una ventina di chilometri in meno per raggiungere il nostro comune. E, per di più, fra il verde delle piante".