Garfagnana



A Camporgiano la mostra "Giovanna Fiorani, l'arte di fare la maestra"

martedì, 27 agosto 2019, 13:38

Al Centro Civico di Camporgiano, dal 31 agosto al 12 ottobre, andrà in scena la mostra "Giovanna Fiorani, l'arte di fare la maestra", una retrospettiva che il comune e la pro loco dedicano alla maestra che per 30 anni ha trasformato le sue classi di Casciana e Camporgiano in interessantissime botteghe d'arte e i suoi alunni in piccoli grandi pittori.



Gli orari di apertura saranno: 17-19 tutti i giorni; 21-22.30 venerdì, sabato e domenica (mattino su prenotazione). Ingresso libero.



Domani alle 12, nella sede dell'ufficio scolastico provinciale (piazza Guidiccioni, 2), si terrà presentazione dell'esposizione. A illustrare l'iniziativa saranno il sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi, la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi e la dirigente scolastica reggente dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana Giovanna Stefani. Con loro anche Graziano Satti, presidente della Pro Loco di Camporgiano, il direttore amministrativo dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana Feliciano Ravera, la nipote della maestra Fiorani, Stefania Fiorani, e Laura Citti, membro dell'organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.