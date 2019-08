Garfagnana : camporgiano



A Casatico Vitoio torna la Sagra del Neccio

venerdì, 9 agosto 2019, 14:55

Si ripete una festa ormai storica per la Garfagnana. Il 15 e 16 agosto si svolgerà, al campo sportivo “Danilo Boschi” di Casatico Vitoio, la 59^ edizione della Sagra del neccio. Dal pomeriggio festa, intrattenimento e gastronomia a base di necci con ricotta e nutella, bomboloni e pasta fritta. Le due giornate sono organizzate dal gruppo Fratres Casatico Vitoio e dall’associazione sportiva Amatori Vicas. Nel corso della giornata si svolgeranno tanti giochi tradizionali come il “gioco del porcellino”, il “gioco del chiodo” e vari giochi per bambini. Il 16 agosto tradizionale festa religiosa con la processione e, la sera, presso il polivalente di Casatico Vitoio cena a base di pizza e birra, e serata danzante con Adele.