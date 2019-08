Garfagnana



A Gallicano un orto per salvaguardare e promuovere i prodotti locali

venerdì, 23 agosto 2019, 19:53

di tommaso boggi

"Dimenticare come zappare la terra e curare il terreno significa dimenticare se stessi" disse Mahatma Gandhi ed è proprio per ricordare ciò che eravamo un tempo, mantenere in vita prodotti della nostra terra ormai dimenticati e insegnare alle nuove generazioni che, da tre anni, l'associazione Cittadini Virtuosi opera a Gallicano.



Il fagiolo fico di Gallicano, il pomodoro fragola, il cavolo nero di Trassillico sono solo una minima parte di quello che producono gli orti, coltivati in maniera completamente biologica da 12 persone grazie associazione Cittadini Virtuosi. Un immenso patrimonio della nostra terra mantenuto nei loro orti con scopi didattici e benefici.



Loriano Biagioni, lei è membro dei Cittadini Virtuosi ed il "capo orto": cosa ci può dire di questa iniziativa?



"Tutto partì tre anni fa, quando le Suore Oblate dello Spirito Santo, che gestivano l'asilo a Gallicano, ci diedero, in comodato d'uso gratuito, questi appezzamenti di terreno. Con l'associazione Cittadini Virtusi e l'aiuto del sindaco Saisi abbiamo quindi iniziato questo percorso".



Quali sono gli scopi di questo progetto?



"Gli scopi sono molteplici: vogliamo salvaguardare e promuovere i prodotti locali, ma anche compiere un'opera didattica: ad esempio nei nostri campi ci sono dei cartelli con la scheda tecnica di cosa viene coltivato e molto spesso vengono in visita delle scolaresche, ma anche e soprattutto l'attività benefica e per la comunità, ad esempio sosteniamo ogni anno la Fiaccolata di Gallicano".