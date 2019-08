Garfagnana : minucciano



A Gorfigliano la Rievocazione Storica dei Cavatori di Marmo

sabato, 10 agosto 2019, 11:25

A Gorfigliano, in alta Garfagnana, domani (domenica 11 agosto) alle 15.30 il suono di una antica sirena darà ufficialmente inizio alla 14^ edizione della Rievocazione Storica dei Cavatori di Marmo.



"Un appuntamento fisso che ogni anno attira molti turisti - spiega Yuri Damiano Brugiati, presidente dell'Associazione Culturale "Paese Vecchio di Gorfigliano" -. Il progetto della rievocazione è nato nel 2006 proprio dall'idea di un cavatore, il capo cava Cesare Brugiati, scomparso nel 2013. Grazie alla collaborazione del comune di Minucciano, e di numerosi volontari, Cesare coordinó tutte le fasi di realizzazione del "Parco del Marmo" in località Segheria". D



"Durante la Rievocazione - spiega -, un gruppo di cavatori anziani mostra al pubblico il taglio del marmo con il filo elicoidale l'acqua e la sabbia, proprio come avveniva nel secolo scorso. Verrà messo in moto il motore, e due linee di filo inizieranno a girare, attraverso gli antichi Potò. Verrà mostrata anche la lizzatura dei blocchi di marmo, ricostruita in modo statico. Verrà mostrata la quadratura e molte altre antiche operazioni che venivano svolte nel Bacino Marmifero Acqua Bianca di Gorfigliano nel secolo scorso. Inoltre verrà raccontata la storia dell'estrazione del marmo iniziata qui a Gorfigliano nel 1901 quando il primo blocco di marmo fu lizzato fino al Piano Caricatore della Segheria posto a pochi metri dal Parco del Marmo".



"Dunque - conclude - non resta che venire domenica 11 agosto a Gorfigliano in località Segheria nel Parco del Marmo per fare un vero e proprio tuffo nel passato... un passato ricco di storia in questo paese della Garfagnana. La rievocazione, ad ingresso libero è accessibile a tutti".



Per maggiori dettagli e informazioni contattare il numero 346-6310940