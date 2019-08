A Molazzana torna la Festa Messicana

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 2 agosto 2019, 13:09

Con la stagione estiva la Garfagnana registra un incremento di turisti e villeggianti che fanno ritorno nei paesi di origine, i borghi si animano di occasioni ricreative e manifestazioni di vario genere con un notevole pubblico, con il conseguente aumento di traffico stradale e carico sulla viabilità locale

venerdì, 2 agosto 2019, 13:01

Una bella iniziativa di solidarietà che ha permesso ai bambini del reparto di pediatria oncologica dell’ospedale di Lucca di avvicinarsi al mondo del motociclismo, conoscendo alcuni dei piloti in gara e salendo su alcuni dei mezzi che tra sabato e domenica si sfideranno sul tracciato

venerdì, 2 agosto 2019, 12:26

L'iter sarà lungo e ricco di passaggi, ma con la delibera del consiglio direttivo del Parco delle Apuane, è partito

venerdì, 2 agosto 2019, 12:21

"Più di 100 persone a raccolta per la manifestazione in sostegno delle vittime di Bibbiano. Sono davvero contenta di aver avuto accanto tante persone per bene, alle quali va il mio sincero ringraziamento". Commenta Marcella Maniglia che, insieme ad Elena Ghera, ha ideato e promosso la manifestazione del primo agosto

venerdì, 2 agosto 2019, 10:20

Simone Simonini è stato rimosso dalla carica di segretario locale, per la Mediavalle e Garfagnana, della Lega. Ad annunciarlo, in un post, è stato lo stesso ex consigliere provinciale che ha già dichiarato di voler presentare ricorso

venerdì, 2 agosto 2019, 08:22

A chi non piacerebbe immergersi in un antico borgo come quello di San Romano, ripercorrere le vie del paese magari gustando prelibatezze locali con forni accesi dove si cuoce il “pane fatto in casa”. Ebbene, questi sono gli ingredienti della Fiera Comunale, tradizionale appuntamento che a partire da sabato 3...