A Puglianella si presenta il nuovo libro sul Rally del Ciocco

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 12 agosto 2019, 19:15

Oggi il Sast (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) è intervenuto sulla cresta nord-est della Pania Secca, ai “Denti della Secca”, per soccorrere un alpinista in difficoltà nei pressi della sosta al secondo dente

lunedì, 12 agosto 2019, 17:24

Domani, alle 18, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio, promosso da Civitas Borsigliana e parrocchia, si terrà, l’inedito e atteso concerto “Voci e suoni: tempi e spazi immaginari”

lunedì, 12 agosto 2019, 16:18

Anche per quest’anno, sono previsti per il 13 settembre due treni straordinari sulla linea Lucca - Aulla per partecipare alla Luminara di S. Croce

lunedì, 12 agosto 2019, 11:34

Tanta partecipazione per la 48^ edizione del “Boccabugia” 2019. La manifestazione di poesia estemporanea che si è svolta nel caldo pomeriggio di domenica 11 agosto nell’anfiteatro naturale di Vergemoli

domenica, 11 agosto 2019, 19:24

Una donna, S.T. di 53 anni, di Lucca, è scivolata oggi pomeriggio da circa una 20ina di metri lungo un sentiero sul versante lato Pania del bacino artificiale di Isola Santa. Intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, ambulanza, soccorso alpino e Pegaso 3

domenica, 11 agosto 2019, 12:07

Ospiti della finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2019 Sofia Penco di Bibbona, Miss Toscana 2018, e Gloria Tonini di Piazza al Serchio, Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018 e Miss Piazza Italia alle finali nazionali 2018