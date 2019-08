A Sassi la "Sagra del Gatto Nero": ricco il programma

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 7 agosto 2019, 17:05

Continua il tesseramento per la Lega in Media Valle e Garfagnana. Fra i tesserati nuovi e vecchi, anche consiglieri comunali dei vari comuni della Garfagnana e Media Valle. Il tesseramento continuerà grazie al lavoro dei responsabili a cui far riferimento per la Mediavalle e Garfagnana.

mercoledì, 7 agosto 2019, 16:52

Un uomo di 71 anni, nato ad Arezzo, residente a Firenze e domiciliato a Fiumalbo, è morto oggi pomeriggio a circa due chilometri da San Pellegrino in Alpe dopo essere stato rinvenuto privo di conoscenza a seguito di una caduta per alcuni metri rispetto al bordo della strada

mercoledì, 7 agosto 2019, 15:00

Codice giallo emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale per piogge e temporali, anche di forte intensità, che dal tardo pomeriggio di oggi interesseranno la Toscana di nord ovest, in particolare la Lunigiana. Il codice giallo avrà validità dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 7 agosto, fino alle ore 13...

mercoledì, 7 agosto 2019, 12:40

Il benvenuto in Garfagnana dell’Unione con la consegna del primo taccuino di viaggio “Garfagnana…diario di un’emozione”, realizzato per l’occasione e destinato ad essere distribuito a tutte le strutture turistiche per gli ospiti che intenderanno praticare gli itinerari storici e religiosi che attraversano la Garfagnana

mercoledì, 7 agosto 2019, 10:43

Domenica 11 agosto, a Vergemoli, si svolgerà la 48esima edizione del “Boccabùgia”, una gara di poesia in estemporanea dove ogni anno poeti e scrittori si cimentano all’ombra dei castagni

mercoledì, 7 agosto 2019, 08:26

La società sportiva dei Diavoli Rossi Filicaia, che quest’anno parteciperà al campionato F.I.G.C. di Terza Categoria, inizia l’avventura con una nuova edizione della “Festa del farro”, che si svolgerà presso il campo sportivo di Filicaia il 9, 10, 11 e 17 agosto