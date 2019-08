Garfagnana



A Vergemoli la 48^ edizione del “Boccabùgia”

mercoledì, 7 agosto 2019, 10:43

Domenica 11 agosto, a Vergemoli, si svolgerà la 48esima edizione del “Boccabùgia”, una gara di poesia in estemporanea dove ogni anno poeti e scrittori si cimentano all’ombra dei castagni.



La manifestazione consiste nel realizzare una poesia in 90 minuti su un tema dato, si inizia alle 15 con l’iscrizione verso le 16,00 viene assegnato un tema e i partecipanti si ritirano dove vogliono per realizzare la loro opera, alle 17,30 le opere vengono consegnate e gli autori le leggono in pubblico, alla fine della presentazione delle opere la giuria si ritira per deliberare. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le età; le opere possono essere realizzate anche in gruppo. Al rientro della giuria si procede alla premiazione.



I premi in palio, oltre ai primi tre classificati c’è il premio speciale alla declamazione e lo speciale alla composizione. Nei tempi di attesa il pubblico sarà intrattenuto dall’irresistibile Paolo Ruffini. Ingresso libero.