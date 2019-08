Al Piglionico la commemorazione dei 75 anni dalla battaglia del Monte Rovaio

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:48

Un anno da ricordare per la Fortezza delle Verrucole. Quest'anno, infatti, ricorrono i 530 anni dalla prima compiuta ricostruzione estense, risalente al 1489

mercoledì, 21 agosto 2019, 15:30

Riprendono, dopo la pausa di Ferragosto, i “Giovedì al Museo” organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 22 agosto alle ore 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, si terrà la conferenza Inquisizione a Venezia nel XVII secolo: due processi per stregoneria...

mercoledì, 21 agosto 2019, 12:27

Sono disponibili fino a 14 mila euro in premi tecnologici per San Romano in Garfagnana se, con il contributo dei cittadini, riuscirà ad accedere al progetto EOLO Missione Comune

mercoledì, 21 agosto 2019, 12:10

E' ancora una volta la piazza di Casciana Terme a ospitare l'edizione 2019 della finale regionale di “Miss Toscana”. Anche Gloria Tonini di Piazza al Serchio, Miss Piazza Italia 2018, tra gli ospiti della serata

martedì, 20 agosto 2019, 14:12

Lutto in Garfagnana per la scomparsa del noto imprenditore di Piazza al Serchio Bruno Ambrosini Nobili, 78 anni, spentosi ieri sera a Castelnuovo dopo una breve ed incurabile malattia

lunedì, 19 agosto 2019, 21:57

La prima edizione della Notte Blu sul lago di Gramolazzo ha fatto centro! Dopo il boom del mercato e degli eventi di Ferragosto, tantissima gente ha “invaso” il lago per partecipare ad un evento unico ed originale per la zona e che avrà sicuramente un seguito nei prossimi anni