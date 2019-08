All'Orecchiella una serata di osservazione del cielo

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 13 agosto 2019, 16:02

Tra pochi giorni torna una delle sagre più famose e apprezzate in Garfagnana che da qui ha sfondato ben presto i confini provinciali per divenire un evento di portata nazionale e anche oltre. Parliamo della “Festa della Bistecca”, organizzata dall’A.S.D.

martedì, 13 agosto 2019, 13:37

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ML è stata registrata nella zona di Borgo Val di Taro (PR) intorno alle 13:17 con coordinate geografiche (lat, lon) 44.46, 9.82 ad una profondità di 7 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

lunedì, 12 agosto 2019, 19:15

Oggi il Sast (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) è intervenuto sulla cresta nord-est della Pania Secca, ai “Denti della Secca”, per soccorrere un alpinista in difficoltà nei pressi della sosta al secondo dente

lunedì, 12 agosto 2019, 17:24

Domani, alle 18, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio, promosso da Civitas Borsigliana e parrocchia, si terrà, l’inedito e atteso concerto “Voci e suoni: tempi e spazi immaginari”

lunedì, 12 agosto 2019, 16:18

Anche per quest’anno, sono previsti per il 13 settembre due treni straordinari sulla linea Lucca - Aulla per partecipare alla Luminara di S. Croce

lunedì, 12 agosto 2019, 16:13

Sarà presentato il 18 agosto a Puglianella, nel comune di Camporgiano, il nuovo libro sul Rally del Ciocco alle 9:30 in occasione della manifestazione la Parata del Sogno. Dopo il successo del primo libro “Rally Il Ciocco 1976-2017” redatto da Moreno Maffucci, gli appassionati potranno leggere il nuovo libro “Ciocco...