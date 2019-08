Garfagnana : piazza al serchio



Ancora disagi per i lavori sulla fibra ottica a Nicciano. Tim: "Avviate verifiche"

venerdì, 23 agosto 2019, 14:20

di andrea cosimini

Ancora polemiche per la gestione dei lavori sulla fibra ottica nel paese di Nicciano, frazione del comune di Piazza al Serchio, da parte di Tim. Dopo la segnalazione fatta al nostro giornale più di un anno fa (leggi qui), sul blocco dei lavori di montaggio e sui relativi disservizi, Riccardo Pedreschi, cittadino del posto, torna a denunciare una nuova situazione di disagio.



In particolare, questo nostro lettore ha voluto puntare il dito contro la scarsa manutenzione fatta a seguito dei lavori, per cui sussisterebbero potenziali pericoli per la popolazione. "Dopo pochi mesi dalla conclusione dei lavori - lamenta infatti Pedreschi - è iniziato subito a saltare via, a pezzi, il cemento che era stato messo per chiudere la fossa fatta (su strada comunale) per far passare un cavo della corrente. Risultato: il cavo adesso è in parte scoperto, senza alcuna protezione e con il rischio che, nel caso ci passasse sopra qualche mezzo, quest'ultimo possa anche danneggiarlo. Si vede che il cemento usato, stando fuori alle intemperie per così tanti mesi, era diventato troppo buono e questi sono i risultati".



C'è poi un altro problema che il cittadino segnala ed è relativo allo stato in cui versa lo sportello del cabinet stradale: "La "gabina" - incalza questo lettore - dove ci sono tutti i collegamenti dei cavi dei telefoni del paese e della fibra, che è stata montata nuova lo scorso anno, non è mai stata chiusa. Probabilmente è già stata montata con lo sportello rotto e nessuno si è minimamente preoccupato di sostituirla in tutto questo tempo. I primi mesi fu chiusa con un filo, adesso è perennemente aperta, con il rischio che qualcuno di non addetto possa anche metterci le mani; per non parlare della pioggia che ci entra dentro. Insomma - conclude amaramente Pedreschi - il servizio si fa pagare caro, ma manca anche la minima manutenzione!"



La Gazzetta del Serchio si è quindi rivolta all'azienda per cercare di fare luce sul problema e ottenere delle risposte. Tim non si è fatta attendere e, non appena contattata, ha preso in considerazione la segnalazione e si è attivata con i suoi uffici: "Abbiamo avviato tutte le verifiche per il caso segnalato - afferma infatti l'azienda -. Per quanto riguarda lo sportello del cabinet stradale Tim, che escludiamo categoricamente possa essere stato montato rotto, desideriamo precisare che sarà sostituito entro l'inizio della settimana prossima (potrebbe trattarsi di un danno da ignoti). Per il ripristino del manto stradale ed il contemporaneo interramento del cavo, invece, ci riserviamo di verificare le motivazioni che potrebbero essere dovute a conseguenze climatiche o a chiusure provvisorie del manto stradale che verranno rese definitive a breve".



"Cogliamo comunque l’occasione - conclude l'azienda - per sottolineare che i lavori che hanno interessato la strada di Nicciano hanno consentito di rendere disponibili in Garfagnana i servizi a banda ultralarga per molti cittadini e imprese".



Per ora, è quanto. In caso di eventuali nuovi sviluppi, La Gazzetta continuerà a seguire il caso.