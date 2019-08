Associazione Paesana di Chiozza e sindaco puliscono il cimitero del paese

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 19 agosto 2019, 21:57

La prima edizione della Notte Blu sul lago di Gramolazzo ha fatto centro! Dopo il boom del mercato e degli eventi di Ferragosto, tantissima gente ha “invaso” il lago per partecipare ad un evento unico ed originale per la zona e che avrà sicuramente un seguito nei prossimi anni

lunedì, 19 agosto 2019, 14:10

Brutta avventura per una 50enne, originaria di Gramolazzo, uscita per cercare funghi nel bosco e ritrovata ore dopo nella località Ugliancaldo, a Casola in Lunigiana, grazie alle ricerche coordinate dai carabinieri e condotte con l’aiuto del soccorso alpino

lunedì, 19 agosto 2019, 12:28

Un uomo è stato denunciato per non aver ottemperato a denunciare il trasferimento in altro luogo delle armi in suo possesso nonché la perdita di possesso di altri due fucili. L’altra persona invece è stata denunciata per omessa custodia di armi a causa dello smarrimento della sua pistola regolarmente denunciata

lunedì, 19 agosto 2019, 12:13

In uno di questi casi, ad un uomo 51enne di Camporgiano sorpreso alla guida del proprio trattore in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, è stato accertato un tasso alcolico di 3,54 g/l che ha comportato anche il sequestro del mezzo agricolo

domenica, 18 agosto 2019, 19:16

Riana, borgo famoso per la Festa del Vino che si tiene ogni anno la terza domenica di ottobre, rivive quest’anno anche in agosto! Infatti sabato 24 agosto, nella frazione del comune di Fosciandora, in provincia di Lucca, si terrà la manifestazione: “Sapori & Calici sotto le stelle”

sabato, 17 agosto 2019, 17:31

Appuntamento da non perdere quello di domani a Molazzana per il consueto giro delle frazioni sulla famosa due ruote, la mitica vespa