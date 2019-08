Garfagnana : minucciano



Boom di visitatori al lago di Gramolazzo grazie al mercato e alle vele

venerdì, 16 agosto 2019, 16:11

di simone pierotti

Il territorio comunale di Minucciano, con le sue bellezze naturalistiche, è molto popolare nel periodo estivo: il lago di Gramolazzo, il Monte Argegna, Orto di Donna diventano tappe obbligate per ogni visitatori. Ieri, giorno di Ferragosto, in particolare è stato letteralmente presa d’assalto l’area del lago di Gramolazzo grazie alla Fiera degli Ambulanti del Consorzio Cinque Terre – Golfo dei Poeti, evento patrocinato dal comune di Minucciano. Presenti oltre 20 banchi del famoso mercato di Forte dei Marmi, con una parte di “arte e ingegno”, e tanti altri banchi di qualità, tutto made in Italy, per tutto l’arco della giornata, dalla 8 alle 21. Migliaia e migliaia di persone, provenienti da tutta la regione e anche oltre, hanno visitato il mercato e il lago, una presenza record.

La giornata è stata impreziosita da una serie di attività che hanno coinvolto il lago, con gare ed esibizioni di vela e di pedalò, organizzate dal Club Velico: ci sarà la replica sabato 17 agosto, con il passaggio di vele sul lago in notturna e una fiaccolata lungo il lago.

Il sindaco Nicola Poli e il consigliere delegato al turismo Francesco Pierotti, hanno seguito l’evento da vicino, assieme agli organizzatori, il presidente del Consorzio Fabrizio Capponi e il vice presidente Andrea Tognoni, insieme ad uno degli organizzatori privati, Michela Teghegnec.