Garfagnana



Campo scuola di protezione civile a Gallicano

lunedì, 5 agosto 2019, 17:10

La Misericordia di Gallicano organizza il primo Campo Scuola di Protezione civile, completamente gratuito, dove bambini e ragazzi potranno fare una bella esperienza facendo attività all'aperto e dormendo in tenda. Sono disponibili 20 posti per due fasce di età : dai 10 ai 13 anni e dai 14 ai 16 anni.Le attività avranno come base gli Impianti Sportivi di Gallicano e si svolgeranno nel periodo che va dal 26 al 31 agosto.

Il programma prevede:

piccole lezioni sui principali temi della protezione civile e sul primo soccorso;

giochi interattivi;

incontri con le strutture della Protezione civile (carabinieri, guardia di finanza, carabinieri forestali, amministrazione comunale, polizia di stato);

passeggiate lungo i fiumi;

conoscenza delle diverse attrezzature della protezione civile (punti luce, idrovore, radiotrasmittenti);

colazioni, pranzi e cene gratuite.

Inoltre per chi vuole ci sarà la possibilità di dormire in tenda.E' possibile iscriversi contattando La Misericordia di Gallicano al 3490743168.