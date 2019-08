Garfagnana



Careggine celebra la natura, il prodotto tipico e la tradizione

giovedì, 15 agosto 2019, 08:36

E’ un’estate davvero positiva quella che sta vivendo il piccolo borgo montano di Careggine.

Un’estate che vede un incremento di turisti davvero significativo soprattutto legato alla realizzazione della straordinaria e imperdibile “Panchina Gigante” e alla presenza del re della pizza e noto personaggio televisivo Gabriele Bonci che proprio a Careggine ha deciso di vivere e gestire il “Rifugio Alpi Apuane”.

Careggine è disteso su un altopiano tra i più panoramici della Garfagnana, circondato dalle maestose Apuane e dai più dolci declivi dell’Appennino e, solo per questo, meriterebbe una visita.

Il pretesto più allettante però viene proposto annualmente dall’Amministrazione Comunale, dal Parco delle Alpi Apuane e dall’Associazione Monte Sumbra che organizzano annualmente una “due giorni” ricca di eventi dedicati alla natura, alla tradizione, alla gastronomia e al divertimento: Apuane in Festa.

Sabato 17 e domenica 18 agosto quindi Careggine si animerà come non mai offrendo dalla mattina alla sera appuntamenti per tutti i gusti.

Sabato 17 avrà, nel tradizionale “Palio di Tiro della Forma”, il momento più significativo della manifestazione. Una Sfida spettacolo con forme di formaggio da 30 Kg lanciate lungo le strade del borgo. Al termine spazio alla gastronomia con l’attesa “Cena con gli streghi”: suggestiva passeggiata gastronomica nel caratteristico borgo animato da musica e animazione a tema!

Al termine i commensali potranno scatenarsi nella discoteca all’aperto sulla terrazza panoramica fino a notte.

Domenica 19 gli amanti della montagna potranno recarsi in escursione sul Monte Sumbra accompagnati dalle guide del CAI Sezione Garfagnana (informazioni e prenotazioni: 328 9025974). Alle 9.30 ci sarà la consueta gara podistica su strada “16° Trofeo Comune di Careggine” che con partenza dal suggestivo borgo di Isola Santa si snoderà per tutto il territorio comunale fino ad arrivare nella piazza principale di Careggine.

Il pomeriggio della domenica sarà intensissimo di appuntamenti. Ci saranno il mercatino del prodotto tipico e dell’artigianato, gli stand promozionali, la fiera di generi vari e le innumerevoli mostre l’arte. I bambini poi saranno i protagonisti nel “Paese delle Meraviglie”: Circo di strada, spettacoli, pop corn, zuccero filato, animazioni, gonfiabili … tutto completamente gratis.

Possibilità inoltre, per i più golosi, di assaporare i famosi “Necci di farina di castagne” realizzati con la “Neccitrice”. E poi tanta musica nelle strade e nelle piazza del Borgo.

Non mancherà il contatto diretto con la fauna locale grazie alla divertentissima “Fattoria” allestita per l’occasione con tutti gli animali del luogo: la mucca, la pecora, il cavallo, il maiale, la gallina, ecc. ecc … una vera gioia per tutti i bambini presenti.

Tanti eventi collaterali anche a “La Bosa”, la Geofarm del Parco delle Alpi Apuane, che organizzerà per l’occasione visite guidate al “Museo della Fauna di Ieri e di Oggi” e intrattenimenti musicali presso la nuovissima sala convegni.

Dalle ore 19.00 spazio per una cena d’eccezione con “Il Borgo dei Sapori”: una passeggiata gastronomica per le vie del centro storico con i piatti della tradizione garfagnina.

Insomma, una festa davvero da non perdere che, quest’anno, è possibile abbinare ad una visita alla “Panchina Gigante” ed un simpatico selfie con il nuovo “Caregginino” Gabriele Bonci.