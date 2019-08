Cinque denunce per guida in stato di ebbrezza

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 19 agosto 2019, 14:10

Brutta avventura per una 50enne, originaria di Gramolazzo, uscita per cercare funghi nel bosco e ritrovata ore dopo nella località Ugliancaldo, a Casola in Lunigiana, grazie alle ricerche coordinate dai carabinieri e condotte con l’aiuto del soccorso alpino

lunedì, 19 agosto 2019, 12:28

Un uomo è stato denunciato per non aver ottemperato a denunciare il trasferimento in altro luogo delle armi in suo possesso nonché la perdita di possesso di altri due fucili. L’altra persona invece è stata denunciata per omessa custodia di armi a causa dello smarrimento della sua pistola regolarmente denunciata

domenica, 18 agosto 2019, 19:16

Riana, borgo famoso per la Festa del Vino che si tiene ogni anno la terza domenica di ottobre, rivive quest’anno anche in agosto! Infatti sabato 24 agosto, nella frazione del comune di Fosciandora, in provincia di Lucca, si terrà la manifestazione: “Sapori & Calici sotto le stelle”

sabato, 17 agosto 2019, 17:31

Appuntamento da non perdere quello di domani a Molazzana per il consueto giro delle frazioni sulla famosa due ruote, la mitica vespa

sabato, 17 agosto 2019, 10:47

Stasera grande spettacolo sul lago di Gramolazzo, nel comune di Minucciano, con la prima Notte Blu. L’evento, patrocinato dal comune di Minucciano con il supporto fondamentale del delegato al turismo Francesco Pierotti, è organizzato dall’attivissima Michela Teghegnec

sabato, 17 agosto 2019, 10:43

Sono ancora aperte le iscrizioni per la quarta edizione del Premio Pontremoli, dedicato ai 'Giovani per l'agricoltura di presidio' e istituito dalla Cia Toscana Nord, in collaborazione con Slow Food Toscana e con il patrocinio del comune di Pontremoli e della Strategia nazionale Aree interne della Presidenza del Consiglio dei ministri