Compra sciroppo scaduto in farmacia e accusa un malessere: scatta la denuncia

martedì, 27 agosto 2019, 18:23

di andrea cosimini

Ha acquistato lo sciroppo in una farmacia dell'alta Garfagnana e la sera, dopo l'assunzione, ha cominciato ad accusare dei fastidi non identificati che, comunque, non hanno reso necessario l'intervento di un medico o del 118. Ha guardato la confezione e si è accorto che il farmaco era scaduto. Così ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.



L'episodio è accaduto pochi giorni fa, mentre la denuncia-querela è stata sporta nella mattinata di oggi (27 agosto) presso la caserma dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. Subito i militari dell'Arma si sono attivati per le verifiche. Si sono diretti quindi verso la farmacia per accertarsi che non fossero presenti altri farmaci scaduti, ma non li hanno trovati. Lo scontrino e la confezione di sciroppo sono stati comunque sequestrati e il titolare della farmacia è finito nei guai per via dell'articolo 443 del codice penale riguardante il commercio o la somministrazione di medicinali guasti.