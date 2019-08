Garfagnana : piazza al serchio



Concerto nella chiesa di Santa Maria Assunta a Borsigliana

lunedì, 12 agosto 2019, 17:24

Domani (martedì 13 agosto), alle 18, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio, promosso da Civitas Borsigliana e parrocchia, si terrà, l’inedito e atteso concerto “Voci e suoni: tempi e spazi immaginari” con protagonisti l’attore Ugo Donato voce recitante, Gianluigi Nuccini al flauto, Anna Orelio al violino, Marco Nuccini alla viola, Giovanni Nuccini al violoncello, con la partecipazione straordinaria di Gabriella Cecchi, una delle più importanti compositrice italiane, diplomata in pianoforte al conservatorio Boccherini di Lucca. Saranno eseguite musiche di Christina Perri, Gabriella Cecchi, Kazuo Fukushima, Arcangelo Corelli,Franco Ballabeni, Sonia Bo insegnante al conservatorio di Milano, Johann Sebastian Bach, Rolando Lucchi, Karl Jenkins.



I testi recitati sono di Ines Betta Montanelli, Antonio De Marchi Gherini, Gianni Rodari, Italo Calvino, della scrittrice lucchese Angelica D'Agliano, del premio Nobel per la letteratura 1996 Wislava Szymborska e un racconto ebraico a cura della scrittrice e terapeuta Clarissa Pinkola Estés.



La manifestazione ha il patrocinio del comune di Piazza al Serchio e si inserisce nelle iniziative socio-culturali dell’associazione di volontariato Civitas Borsigliana, presieduta da Gianluca Barbieri. La scelta dei testi è stata curata da Ugo Donato di La Spezia che nel corso degli anni ha interpretato lavori teatrali di importanti drammaturghi e ha già recitato diverse volte in Garfagnana a Sillico, Sassi e Cascio.