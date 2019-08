Garfagnana : pieve fosciana



Cresce l’attesa per l’inizio della Festa della Bistecca

martedì, 13 agosto 2019, 16:02

di simone pierotti

Tra pochi giorni torna una delle sagre più famose e apprezzate in Garfagnana che da qui ha sfondato ben presto i confini provinciali per divenire un evento di portata nazionale e anche oltre. Parliamo della “Festa della Bistecca”, organizzata dall’A.S.D. River Pieve presso gli impianti sportivi di Pieve Fosciana, che si svolgerà dal 21 al 25 agosto, e dal 29 agosto al 1° settembre. Nove giorni distribuiti su due fine settimana che richiameranno, scontato dirlo, migliaia di persone da ogni parte. La manifestazione, giunta alla sua 14° edizione, sposa la formula di sempre, quella vincente, con la qualità della carne in primo piano, carne cotta su braci di legna, venduta a 3 tagli principali, 400 grammi, 700 grammi e 1 kg. Alla Festa della Bistecca si va per la carne ma non solo dato che il menu comprende vari piatti tipici, antipasto rustico garfagnino, farro freddo, alcuni tipi di primi piatti, grigliato misto, dolci artigianali come panna cotta e creme caramel fatti col latte dell’azienda Filippi di Pieve Fosciana.

Partita nel 2006 è stato comunque grazie alla sfida della bistecca da 2 kg che la Festa è letteralmente esplosa divenendo famosa ovunque. La gente viene da tutta Italia e dall’estero, sia turisti ma anche appassionati di “ciccia”. La sfida consiste nel consumare il “PASTO” nel tempo di 1 ora, in caso di successo il pasto è gratis. Il “PASTO” è composto da: 2 kg di carne di manzo (osso escluso) + 2 contorni a scelta (patatine e/o pomodori). Da allora 320 persone hanno provato, di cui solo 70 sono riuscite nell’impresa. Il record attuale appartiene a Alessio Valtriani che il 18 Agosto 2018 ha battuto il record di Emanuele Piria che durava da 5 anni.

Il programma prevede un ricco cartellone musicale con ospiti tutte le sere: 21/8 Dj Marco Bresciani, 22/8 Super Classifica Show, 23/8 Dj Riccardo Cioni, 24/8 Manolo Strimpelli Naitorkestra, 25/8 Dune Buggy Band – Serata speciale dedicata ai film di Bud Spencer e Terence Hill, 29/8 Fancy Hoppers, 30/8 Dj Pozzi & Scaltromix, 31/8 Queen Cover Band Queenvision, 01/9 Raduno Harley Davidson + Jumping Monkeys Rock Band.